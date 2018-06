Wagenknecht fordert Ende des inszenierten Parteientheaters

Bonn/ Merzig-Silwingen (ots) - Die Fraktionsvorsitzende derLinken, Sahra Wagenknecht, fordert nach dem Koalitionsausschuss vonder Regierung, sich mehr mit den existenziellen Problemen der Bürgerzu beschäftigen. "Was sich die Menschen in diesem Land wirklichwünschen, ist ein Ende des inszenierten Parteientheaters, wie wir esgerade bei der Koalition erleben", sagte Wagenknecht im phoenixtagesgespräch. "Sie wünschen sich eine Politik, die sich an ihrenInteressen orientiert." Der Asylstreit beschäftige die Bevölkerungnicht so stark wie die Union. Viel mehr fürchteten sich die Deutschenvor "steigenden Mieten, dem wachsenden Niedriglohnsektor undAltersarmut".Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell