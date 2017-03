Wagenknecht fordert vor EU-Gipfel grundlegenden Neuanfang

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem EU-Gipfel in Brüssel hat die Linken-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht einen grundlegenden Kurswechsel in der Europäischen Union gefordert.



"Wer antieuropäischen Stimmungen den Boden entziehen will, muss sich für einen demokratischen Neuanfang in Europa einsetzen, bei dem soziale Rechte größeres Gewicht bekommen als Kapitalfreiheiten", sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Lässt man dagegen die Brüsseler Lobbykraten so weitermachen wie bisher, hat die EU keine Zukunft." Thema des Gipfels, der am Nachmittag beginnt, ist vor allem die Wirtschaftslage Europas. Zuvor gibt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag eine Regierungserklärung zur EU ab./bw/DP/zb