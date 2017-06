Wagenknecht: Labour-Erfolg Signal für härteren Oppositionskurs der Linken

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, sieht im guten Abschneiden der Labour-Partei bei der britischen Parlamentswahl ein Signal für einen schärferen Oppositionskurs ihrer Partei. Mit Blick auf Labour-Chef Jeremy Corbyn sagte Wagenknecht der "Welt": "Corbyns Erfolg ist der Erfolg einer echten sozialen Alternative zum neoliberalen Mainstream. Dafür steht in Deutschland nur die Linke."

Das Ergebnis zeige: "Wahlen können überraschen und ganz anders laufen, als die meisten erwarten." Wagenknecht lehnte im Richtungsstreit ihrer Partei Rot-Rot-Grün als Ziel erneut ab: "Das Duell zwischen Merkel und Schulz ist zugunsten eines politischen Weiter-so entschieden." Nun liege es an ihrer Partei, "diese Bundestagswahl noch einmal spannend zu machen und mit einem überraschend starken Ergebnis den eingefahrenen Politikbetrieb durcheinanderzubringen." Die Linke-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen sagte der "Welt": "Corbyns Erfolg bestärkt uns in unserem Widerstand gegen Sozialabbau, Privatisierungen und Kriegspolitik. Es ist auch ein Zeichen an die Linke, auf Eigenständigkeit und klares Profil zu setzen statt auf ein Bündnis mit einer neoliberalen SPD, was den Ausverkauf linker Politik zur Folge hätte."

Foto: über dts Nachrichtenagentur