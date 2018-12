Wafangdian Bearing: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund":

An der Börse Shenzhen schloss die Wafangdian Bearing-Aktie am 10.12.2018 mit dem Kurs von 3,28 CNY. Die Wafangdian Bearing-Aktie wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Wafangdian Bearing nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wafangdian Bearing. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Wafangdian Bearing investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,45 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Manufactured Goods einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,52 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Wafangdian Bearing in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Wafangdian Bearing haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Wafangdian Bearing bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.