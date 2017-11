Wäsche trocknen im Heizungskeller: schlecht für die Anlage - und den Geldbeutel / R+V-Infocenter: Raum regelmäßig reinigen

Wiesbaden (ots) - Im Winter die frischgewaschene Wäsche im warmenHeizungsraum trocknen: Das klingt clever - ist aber schlecht für dieHeizungsanlage und treibt die Heizkosten in die Höhe, so dasInfocenter der R+V Versicherung. Um die Anlage zu schonen, solltenHausbesitzer den Raum zudem regelmäßig reinigen.Wie ein StaubsaugerZentralheizungen brauchen Luft für die Verbrennung. Damit saugensie wie ein Staubsauger Fussel und Flusen an. "Sind vieleVerunreinigungen in der Luft, können die Düsen schnell verstopfen",erklärt Jochen Löhmann, Bau-Experte beim R+V-Infocenter. "Dasbedeutet dann: Die Verbrennung dauert länger, der Energieverbraucherhöht sich und das Gerät wird unter Umständen sogar anfälliger fürStörungen." Um hohe Kosten durch Reparaturen oder steigendenEnergieverbrauch zu vermeiden, sollten Hausbewohner ihre Wäschemöglichst nicht im Heizungskeller aufhängen und den Raum regelmäßigvon Staub und Flusen befreien.Moderne Heizungsanlagen besonders gefährdetJe neuer, desto sensibler - moderne Heizungsanlagen sind besondersvon verstopften Düsen betroffen. "Deshalb sollte die Umgebung umsosauberer sein", rät der R+V-Experte. Im Gegensatz zu kleinen Thermen,wie sie oft in Mietwohnungen installiert sind, befinden sich zentraleHeizungsanlagen zudem nahe am Boden, wo sich Staub und Dreck sammeln.Keller sauber haltenDer Experte rät, auch keine stark staubenden Materialien wieWaschmittel im Heizungsraum aufzubewahren. Bastel- undHeimwerkerarbeiten verlegen Hausbesitzer ebenfalls am besten an einenanderen Ort. Wichtig: Die Heizungsanlage muss regelmäßig von einemFachmann gewartet werden.www.infocenter.ruv.dePressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dehttp://www.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell