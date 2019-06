Waertsilae: Kam das wirklich unerwartet?

Waertsilae, ein Unternehmen aus dem Markt "Industriemaschinen", notiert aktuell (Stand 13:17 Uhr) mit 13,02 EUR mehr oder weniger gleich (+0.02 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Helsinki.

Waertsilae haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Waertsilae-Aktie beträgt dieser aktuell 15,55 EUR. Der letzte Schlusskurs (13,0175 EUR) liegt damit deutlich darunter (-16,29 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Waertsilae somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (14,26 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,71 Prozent Abweichung). Die Waertsilae-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. In Summe wird Waertsilae auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,83. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Waertsilae zahlt die Börse 16,83 Euro. Dies sind 52 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Maschinen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 35,13. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Waertsilae-Aktie hat einen Wert von 94,39. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (68,99). Der RSI25 liegt bei 68,99, was bedeutet, dass Waertsilae hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Waertsilae.