Wärst du diesem Analysten bei der Netflix-Aktie gefolgt, hätte dich das ein Vermögen gekostet!

Die Netflix-Aktie (WKN: 552484) auf dem Hoch zu kaufen hätte dich als Investor womöglich viel Geld gekostet, wobei das ein eher kurzfristig orientierter Blickwinkel ist. Trotzdem liegt das Rekordhoch bei 617,90 Euro, mit einem derzeitigen Aktienkurs von ca. 351 Euro korrigierte die Tech-Aktie deutlich. So, wie viele andere in den letzten Wochen und Monaten eben auch.

Aber das wäre gewiss nicht der größte Fehler der Netflix-Aktie gewesen. Einem Analysten zu folgen wäre definitiv der größere Fehlschritt. Erneut ist es eine Lektion, dass das Nichtinvestieren in einigen Fällen eine größere Fehlentscheidung sein kann als selbst ein maximaler Wertverlust.

Netflix-Aktie: Ein beständiger Analyst seit dem Jahre 2011

Ein Analyst aus dem Hause Wedbusch hat die Netflix-Aktie nämlich seit dem Jahre 2011 auf dem Radar. Seine Einschätzung seitdem: Verkaufen. Das heißt, dass er in inzwischen elf Jahren nie optimistisch gewesen ist, was die Aktie angeht. Wobei er aufgrund der günstigeren Bewertung zumindest jetzt mal sein Kursziel auf Halten revidiert hat. Vielleicht ist das ein Ritterschlag, der auf einen Turnaround hindeuten kann.

Nehmen wir an, man hätte diesem Analysten Gehör geschenkt und die Netflix-Aktie seit dem Jahre 2011 auf dem Radar gehabt, aber niemals investiert. Selbst wenn wir von der Mitte des Jahres 2011 ausgehen, erkennen wir einen Aktienkurs von ca. 26 Euro, den der Streaming-Platzhirsch dort noch markierte. Hätte man dieses Rating daher konsequent beachtet, so hätte man bis heute noch auf einen Ver-13,5-facher verzichtet, was wirklich teuer gewesen wäre. Seit 2011 wären aus 1.000 investierten Euro noch 13.500 Euro geworden. Oder aus 10.000 Euro 135.000 Euro.

Natürlich hat es konsequente Risiken gegeben. Konkurrenten, ein auf Wachstum basierendes Geschäftsmodell und eine Marktdurchdringung, die sich seitdem erst zeigen musste. Aber trotzdem ist der Kauf der Netflix-Aktie ein riesiger Erfolg gewesen. Wohingegen das Nichtkaufen einem teuren Fehler glich.

Nicht-Kaufen und Kaufen bei innovativen Chancen

Nicht jede Aktie hat zugegebenermaßen die Rendite einer Netflix-Aktie gebracht. Aber wer als Investor auf der Suche nach dynamischen Wachstumschancen ist, der sollte lieber gute, vielversprechende Chancen ergreifen. Ja, sogar sie lieber ergreifen und das Risiko eingehen, als nicht zu investieren. Eine Aktie kann schließlich maximal 100 % ihres Börsenwertes verlieren. Wenn sie jedoch über eine sehr intakte Wachstumsgeschichte verfügt, kann sie sich vervielfachen.

Der unglückliche, aber ausdauernde Analyst ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Zugegebenermaßen muss auch er nicht bei jeder Aktie richtig liegen. Trotzdem sollten Growth-Investoren bei wirklich guten Geschäftsmodellen und einem weitsichtigen Management lieber einmal zu viel investieren als zu wenig. Wenige erfolgreiche Aktien machen in Summe den Unterschied.

Der Artikel Wärst du diesem Analysten bei der Netflix-Aktie gefolgt, hätte dich das ein Vermögen gekostet! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Netflix. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix.

