Wärmeversorgung 2016: Abgegebene Wärmemenge um 3,2 % gestiegen

Im Jahr 2016 stellten die Netzbetreiber rund 162Terawattstunden (TWh) Wärme zur Verfügung. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 3,2 % mehr als imVorjahr. Der Anstieg ging im Wesentlichen auf den höheren Wärmebedarfder privaten Haushalte zurück.Wichtigste Energieträger zur Wärmeerzeugung waren im Jahr 2016Erdgas (45 %), Steinkohle (22 %) und Abfall (15 %). DieZusammensetzung bei den Energieträgern hat sich in den letzten Jahrenverändert: Der Anteil von Erdgas ist gegenüber 2008 (52 %) deutlichzurückgegangen. Hingegen hat sich der Anteil von erneuerbarenEnergien im selben Zeitraum von 3 % auf 8 % mehr als verdoppelt.Nach Ergebnissen der Wärmeversorgungsstatistik wurden 149 TWh imInland abgegeben (92 %), 13 TWh (8 %) der Wärme gingen bei derÜbertragung verloren. An die Letztverbraucher wurden im Jahr 2016rund 121 TWh Wärme abgegeben. Davon gingen 48 TWh an die Industrie,51 TWh an private Haushalte sowie 22 TWh an sonstige Letztverbraucher(einschließlich Ausland). Innerhalb der Gruppe der Letztverbraucherhatten im Jahr 2016 die privaten Haushalte mit einem Plus von 9,4 %den größten Anstieg beim Wärmebezug.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.