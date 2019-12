Wärmepumpen: Aktiver Klimaschutz im Heizungskeller

Köln/Berlin (ots) - Moderne Wärmepumpen setzen einen Teil Strom ein undgenerieren damit bis zu vier Teile erneuerbare Energien aus der Umwelt oder demErdreich. Je nach Ausführung können Wärmepumpen Systemtemperaturen erreichen,die sie auch für den Einsatz in Bestandsgebäuden prädestinieren. "Mit derkräftigen Zunahme grünen Stroms wird die Bedeutung der Wärmepumpe künftigwachsen, nicht nur im Neubau, sondern auch beim Heizungstausch, zumal dieWärmepumpenindustrie einen hohen Aufwand für Forschung und Entwicklung leistetund heute Anlagen mit hohen Systemtemperaturen auf den Markt bringt", so AndreasLücke, Hauptgeschäftsführer des BDH.Häufig ist eine hohe Systemtemperatur zudem gar nicht notwendig, weil schonkleine Maßnahmen, wie der Austausch einzelner Heizkörper oder Thermostate,Teilmodernisierung der Gebäudehülle, der Fenster oder des Daches ausreichen, ummit einer Wärmepumpe eine angenehme Wohntemperatur zu erreichen."Die Bundesregierung setzt mit den geplanten steuerlichen Anreizen und derAustauschprämie für Ölheizungen ein starkes Zeichen für die energetischeModernisierung in deutschen Heizungskellern", so Dr. Martin Sabel,Geschäftsführer des BWP. "Alte Ölkessel können in der Regel auch gegengeförderte moderne Wärmepumpen getauscht werden. Die Technologie hierfür stehtzur Verfügung." In den meisten Fällen kann die Wärmepumpe in heißen Monatensogar auch zum Kühlen verwendet werden.In 2019 rechnen BWP und BDH mit einem Absatz von ca. 90.000 Wärmepumpen inDeutschland. Mit einem Marktanteil von heute schon 13 Prozent setzt sich dasdynamische Wachstum dieser effizienten Technologie weiter fort.BDH: Verband für Energieeffizienz und erneuerbare EnergienDie im Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e.V. (BDH) organisiertenUnternehmen produzieren Heizsysteme wie Holz-, Öl- oder Gasheizkessel,Wärmepumpen, Solaranlagen, Lüftungstechnik, Steuer- und Regelungstechnik,Klimaanlagen, Heizkörper und Flächenheizung/-kühlung, Brenner, Speicher,Heizungspumpen, Lagerbehälter, Abgasanlagen und weitere Zubehörkomponenten. DieMitgliedsunternehmen des BDH erwirtschafteten im Jahr 2018 weltweit einen Umsatzvon ca. 15,1 Mrd. Euro und beschäftigten rund 75.400 Mitarbeiter. Auf deninternationalen Märkten nehmen die BDH-Mitgliedsunternehmen eine Spitzenpositionein und sind technologisch führend.Über den Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V.Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. ist ein Branchenverband mit Sitz inBerlin, der die gesamte Wertschöpfungskette rund um Wärmepumpen umfasst. Im BWPsind ca.500 Handwerker, Planer, Architekten, Bohrfirmen sowie Heizungsindustrieund Energieversorger organisiert, die sich für den verstärkten Einsatzeffizienter Wärmepumpen engagieren. Die deutsche Wärmepumpen-Branche beschäftigtrund 20.000 Personen und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 2,5Milliarden Euro. Derzeit nutzen rund eine Million Kunden in DeutschlandWärmepumpen. Pro Jahr werden ca. 90.000 neue Anlagen installiert, die zu rund 90Prozent von BWP-Mitgliedsunternehmen hergestellt werden.Pressekontakt:Frederic Leers, PressesprecherBundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH)frederic.leers@bdh-koeln.de+49 2203/9359320Katja Weinhold, PressesprecherinBundesverband Wärmepumpe e.V. (BWP)weinhold@waermepumpe.de+49 30 208 799 716Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63532/4458347OTS: BDH - Bundesverband der Deutschen HeizungsindustrieOriginal-Content von: BDH - Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, übermittelt durch news aktuell