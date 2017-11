Wärmepumpe und Holzfeuer: Die moderne Energiekombination

Frankfurt am Main (ots) - In Deutschland wird mittlerweile injedem dritten Neubau eine Luftwärmepumpe zum Heizen verwendet. DerGrund: Mit einem Kilowatt elektrischem Strom erzeugen sie imJahresmittel rund das Vierfache an Wärmeenergie. Das ist ökologischund wirtschaftlich zugleich. Wer noch umweltbewusster handeln will,kombiniert die elektrische Wärmepumpe mit einer modernenHolzfeuerung. Darauf macht der in Europa führende Fachverband, derHKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. aufmerksam.Strombetriebene Luftwärmepumpen entziehen der Außenluft dievorhandene Wärme und wandeln sie in Heizenergie um. Dabei hängt dieEffizienz der Pumpe von der Umgebungstemperatur und der gewünschtenHeiztemperatur ab. Hier gilt: Je höher die Temperatur der Luft und jeniedriger die gewünschte Heiztemperatur, desto effizienter arbeitetdie Anlage. Bei starkem Frost jedoch - wenn der Wärmebedarf amgrößten ist - stoßen Luftwärmepumpen an ihre Grenzen. In diesem Fallschaltet sich ein elektrischer Heizstab ein, der zwar Wasser undHeizung erwärmt, aber gleichzeitig zu höheren Stromkosten führt.Sinkt also die Außentemperatur, so sinkt ebenfalls der Wirkungsgradund somit die Wirtschaftlichkeit der Wärmepumpe.Bei kalten Temperaturen heizt das Kaminfeuer einUnd genau hier kann ein holzbefeuerter Kaminofen, Heizkamin oderPelletofen die Kosten niedrig halten. Während in den Sommermonatenund in der Übergangszeit die Wärmepumpe die Versorgung übernimmt,kann in der kalten Jahreszeit das Kaminfeuer einen Teil desWärmebedarfs decken und dabei die Heizungsanlage merklich entlasten.So lässt sich ein Einfamilienhaus das ganze Jahr über mitregenerativen Energien beheizen, wobei das Kaminfeuer an kalten Tagenund in der Übergangszeit für wohlige Wärme sorgt.Wer noch umweltbewusster handeln möchte, der installiert einsogenanntes wasserführendes Festbrennstoffgerät mit Wärmetauscher.Sobald das Kaminfeuer kraftvoll lodert, wird ein Großteil dererzeugten Wärme dem Heizungskreislauf zugeführt, während dasKaminfeuer zugleich den Aufstellraum erwärmt.Weitere Informationen zu Anschaffung, Einbau und Betrieb modernerFeuerstätten unter www.ratgeber-ofen.deKontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Daniel JungReferent WirtschaftLyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-105Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.deInternet: www.ratgeber-ofen.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell