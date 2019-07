Wärmemarkt: Freiwilligkeit ist wirksamer als Zwang / Klimaschutzvorschläge von Grünen und SPD (FOTO)

Hamburg (ots) -Die politische Diskussion zum Klimaschutz gewinnt an Fahrt. Jüngstbeschlossene Programme von SPD und Grünen zum Gebäudesektorbeinhalten neben sinnvollen Vorschlägen jedoch auch kontraproduktiveAnsätze, so das Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO). "Wirbegrüßen alle Initiativen, die auf eine technologieoffene steuerlicheFörderung setzen, um möglichst viele Menschen zur Modernisierungälterer Heizungen zu motivieren. Das Bund-Länder-Sofortprogramm derGrünen nimmt diesen Punkt erfreulicherweise auf, setzt jedoch leiderzugleich wieder auf ordnungsrechtliche Maßnahmen undTechnologievorgaben", erklärt IWO-Geschäftsführer Adrian Willig. "ImGegensatz zu den Behauptungen des Programms taugt das ErneuerbareWärmegesetz (EWärmeG) in Baden-Württemberg nicht als Vorbild für denBund." Auch das SPD-Papier widerspreche dem Grundsatz derTechnologieoffenheit."Anstatt mit Ordnungsrecht und Symbolpolitik für Verunsicherung zusorgen und Attentismus zu fördern, sollten die Parteien noch stärkerauf attraktive, einfache und technologieoffene Anreize setzen. Damitkönnte für den Klimaschutz viel mehr erreicht werden", so Willig.Eine steuerliche Förderung sei ein wichtiger Schritt. "Ansätze, dieAuswahlmöglichkeiten bezüglich neuer Heizsysteme deutlicheinzuschränken, gefährden hingegen die Akzeptanz vonKlimaschutzmaßnahmen und werfen zudem viele technische und sozialeFragen auf." Anders als von den Grünen in ihrem Sofortprogrammdargestellt, zeigten die Auswirkungen des EWärmeG eher die Schwächenordnungsrechtlicher Maßnahmen. So sei beispielsweise in Bayern - ohneein Wärmegesetz für den Gebäudebestand - die Anzahl der durch dasMarktanreizprogramm geförderten Wärmepumpen, Pelletheizungen undSolarthermieanlagen pro Million Einwohner höher als inBaden-Württemberg."Um die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen, können wir es unsnicht leisten, bestimmte Lösungen auszuschließen", meint Willigweiter. "Die Anforderungen im Gebäudebereich unterscheiden sich vonHaus zu Haus. Insbesondere im ländlichen Raum gibt es in vielenFällen zur Modernisierung der Ölheizung, gerade als Hybridheizung inKombination mit erneuerbaren Energien, keine technisch sinnvolle oderbezahlbare Alternative."Wichtig ist laut Willig aktuell vor allem eine Steigerung derEffizienz durch neue Heizgeräte. "Modernisierungen mitBrennwerttechnik sind für viele Menschen ein bezahlbarer Einstieg indie Wärmewende und sorgen für bis zu 30 Prozent weniger Verbrauch."Ein weiterer Schritt sei die Einbindung erneuerbarer Energien. Dazuzähle zum Beispiel auch die intelligente Verknüpfung vonPhotovoltaikanlagen mit modernen Ölheizungen. "Darüber hinaus habenBrennwertheizungen durch den künftigen Einsatztreibhausgasreduzierter Brennstoffe, wie etwa fortschrittlichenBiobrennstoffen oder E-Fuels, eine klimaneutrale Perspektive",bekräftigt Willig. Dass die deutschlandweit rund zehn MillionenHaushalte mit Ölheizung die Klimaziele so erreichen können, hat erstkürzlich auch eine aktuelle Studie des Instituts für TechnischeGebäudeausrüstung Dresden (ITG) im Auftrag des IWO gezeigt. MehrInformationen dazu unter www.zukunftsheizen.de/iwo-klimastudie.Pressekontakt:Institut für Wärme und Oeltechnik e. V. (IWO)Rainer Diederichs (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)Süderstraße 73 a, 20097 HamburgTel +49 40 235113-884Fax +49 40 235113-29presse@iwo.de; www.zukunftsheizen.de/presseOriginal-Content von: IWO Institut für Wärme und Oeltechnik, übermittelt durch news aktuell