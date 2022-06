Definition: Was ist ein Währungsswap? Der Währungsswap wird auch als Cross Currency Swap bezeichnet und gehört zu den Finanzderivaten. Es handelt sich um den Tausch von Finanzmittel mit gleicher Zinsfrist und Laufzeit in zwei unterschiedlichen Währungen. An dem Swap-Geschäft sind immer zwei Parteien beteiligt. Während der Laufzeit werden Zinszahlungsströme, am Ende der Laufzeit Kapitalbeträge zu einem vereinbarten Wechselkurs getauscht. Es… Hier weiterlesen