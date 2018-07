Das Währungsrisiko wird häufig auch als so genanntes Wechselkursrisiko bezeichnet, denn das Risiko einer Transaktion oder einer Geldanlage besteht hier in der möglichen Änderung des Wechselkurses. So kann aus einem kalkulierten bzw. angenommenen Gewinn, mit dem fest gerechnet wurde, plötzlich ein Verlust werden, wenn sich der Wechselkurs der betreffenden Währung ändert. Ein solches Wechselkursrisiko bzw. Währungsrisiko kann allerdings auf verschiedenen wegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.