Währungskrise verunsichert - Türken schieben Anschaffungen auf

ISTANBUL (dpa-AFX) - Angesichts der Währungskrise in der Türkei sind viele Bürger verunsichert und verzichten auf aufschiebbare Anschaffungen.



"Unsere Kunden warten ab", sagte ein Werkzeug-Importeur in Istanbul der Deutschen Presse-Agentur.

Der 47-Jährige, der seinen Namen nicht nennen möchte, sagte, er mache sich große Sorgen um sein Land. "Wir sind nicht glücklich, die Händler sind nicht glücklich und die Kunden sind es auch nicht." Vor allem Importware wie eben Werkzeug sei teuer geworden.

Ein 55-jähriger Ladenbesitzer sagte, er verkaufe deswegen seine Ware zurzeit ungern. Schließlich wisse er nicht, zu welchem Preis er neue Ware einkaufen könne. Die Preise von Nahrungsmitteln wie Brot und auch der Benzinpreis blieben jedoch zunächst stabil.

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag angekündigt, einige Strafzölle gegen die Türkei zu verdoppeln. Hintergrund ist die Auseinandersetzung um das Schicksal des in der Türkei wegen Terrorvorwürfen festgehaltenen US-Pastors Andrew Brunson. Die Lira, die seit Monaten schwächelt, verlor nach Trumps Ankündigung schlagartig stark an Wert. Am Dienstag erholte sich die Währung wieder etwas./jam/DP/stk