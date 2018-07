Unter einer Währungsanleihe versteht man im börsentechnischen Sprachverständnis eine reguläre Anleihe, die zwar im Inland aufgelegt wird, bei der die Auflage aber in einer ausländischen Währung erfolgt. Ansonsten gelten hier alle Merkmale einer Anleihe weiter, so dass es sich um ein so genanntes festverzinsliches Wertpapier handelt, das gleichzeitig auch ein zinstragendes Wertpapier ist. Dabei besitzt der Inhaber eines solchen Wertpapiers einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.