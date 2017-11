Während der Schwangerschaft erstattet die BKK VBU die Zahnprophylaxe im DENT-NET®

Essen (ots) - Für Frauen in der Schwangerschaft ist eineZahnprophylaxe, die auf die speziellen Bedürfnisse in diesersensiblen Zeit abgestimmt ist, sehr wichtig. Die BetriebskrankenkasseVerkehrsbau Union (BKK VBU) übernimmt dafür ab sofort die Kosten, beiallen DENT-NET® Zahnärztinnen und Zahnärzten.Durchgeführt wird die Prophylaxe im DENT-NET® nach denEmpfehlungen der Bundeszahnärztekammer. Sie vermindert nicht nur dasindividuelle Risiko von Karies oder Parodontose, sondern kann auchdie Haltbarkeit bestehender Versorgungen mit Füllungen oderZahnersatz verlängern.Schwangere werden von ihrer Zahnärztin oder ihrem Zahnarzt imDENT-NET® ausführlich über Besonderheiten zur Mundgesundheit währendder Schwangerschaft aufgeklärt und Zähne und Zahnfleisch vorabgründlich untersucht. Die professionelle Zahnreinigung ist festerBestandteil der Prophylaxebehandlung und besonders schonend. Sie wirdergänzt um allgemeine Tipps für die Ernährung, Zahn- und Mundpflegefür die Zeit in der Schwangerschaft.Das DENT-NET® ist eines der größten Zahnarztnetzwerke inDeutschland und erreicht mit seinem Angebot einer hochwertigenzahnmedizinischen Versorgung rund 14 Millionen Menschen inDeutschland. Mehr als 1.000 teilnehmende Zahnärztinnen und Zahnärztesowie mehr als 30 Krankenkassen engagieren sich im DENT-NET® für einenoch bessere und für den Einzelnen leistbare Zahngesundheit.Pressekontakt:Indento Managementgesellschaft mbHFrank VoglerLeiter MarkenkommunikationRuhrallee 19145136 EssenTel.: 0201-74999600Mail: info@indento.deWeb: www.indento.deOriginal-Content von: imex Dental Group, übermittelt durch news aktuell