Wählerentscheidung für den Brexit respektieren / negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum

Berlin (ots) - Die britischen Wählerinnen und Wähler haben sich in derUnterhauswahl am Donnerstag, 12. Dezember 2019, klar für die konservative Parteiund damit für den Brexit ausgesprochen. "Die demokratisch getroffeneEntscheidung der Briten ist zu respektieren, auch wenn dies der Wirtschaft inGroßbritannien schadet und die Spaltung der Gesellschaft im Land erhaltenbleibt. Immerhin wird die hohe Unsicherheit erheblich vermindert, die gerade indiesem Jahr die Unternehmen belastet hat, die im grenzüberschreitenden Austauschvon Waren und Dienstleistungen mit Großbritannien aktiv sind", erklärt MarijaKolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken (BVR).Voraussichtlich wird Großbritannien im Januar 2020 aus der Europäischen Unionausscheiden, etwa dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum im Juni 2016. DerBrexit dürfte sich nicht nur negativ auf das Wirtschaftswachstum inGroßbritannien, sondern auch in Deutschland auswirken. Der BVR rechnet damit,dass das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands im Falle eines geregelten Brexits umetwa 0,1 Prozent geringer ausfallen wird als in einem Szenario ohne Brexit. FürGroßbritannien zeichnen sich bis 2030 Wachstumsverluste in einer Größenordnungzwischen 1 und 4 Prozent ab.