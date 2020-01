Wähler weisen die rechtsextreme Lega Nord in die Schranken Italiens Signal Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Die Italiener setzen ein Zeichen. Es ist eins gegen dierechtsradikale Bewegung, die das Land in eine Spaltung treiben will. Das ist eingutes Zeichen. Noch wichtiger als die Bestätigung des aktuellen Regierungskursesder Koalition aus der Fünf-Sterne-Bewegung und den Sozialdemokraten ist dasleicht darunter verborgene Signal der Wahlbeteiligung. Sie liegt fast doppelt sohoch wie bei der Wahl vor sechs Jahren. Damit setzen die Italiener dem Führerder Lega Nord und Ex-Innenminister Matteo Salvini deutliche Grenzen. Auf ihn warder Wahlkampf seiner Partei zugeschnitten. Er kassiert damit auch einepersönliche Niederlage. Salvini wollte mit einem Sieg Neuwahlen begründen unddie Koalition in Rom nach Hause schicken. Nun steht er selbst zur Disposition.Es ist natürlich nur ein erstes Zeichen der Wählerinnen und Wähler - aber es isteins, mit dem sich belegen lässt, dass die zum Teil menschenverachtendenKampagnen und die Hetze gegen Flüchtlinge und Migranten allein keineFührungsfähigkeit belegen können. Das lässt hoffen. Auch für andere Länder,nicht nur in der EU. Und auch dann, wenn in anderen Teilen Italiens dierechtsradikalen Kandidaten vorn liegen. Man darf gespannt sein auf die nächstenRegionalwahlen gegen Mitte des Jahres.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65487/4504025OTS: Neue Westfälische (Bielefeld)Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell