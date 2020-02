Wadephul: Die Welt wartet auf Deutschland

Berlin (ots) - Sechs Jahre nach dem "Münchner Konsens" Handlungswille gefordertIn München beginnt am morgigen Freitag die alljährliche Sicherheitskonferenz, ander auch zahlreiche Politiker der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilnehmen werden.Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Johann David Wadephul:"Die Münchner Sicherheitskonferenz ist in diesem Jahr ein echtes Krisentreffen.Die sicherheitspolitische Lage weltweit hat sich seit der Konferenz imvergangenen Jahr nochmals verschärft. Sie ist mehr als besorgniserregend.Zugleich sind Grundfeste der Staatenwelt und der internationalen Ordnung insWanken geraten. Es droht eine 'Westlessness', wie Gastgeber Wolfgang Ischingerdas zentrale Thema der diesjährigen Konferenz beschrieben hat.Deutschland ist von allen diesen Entwicklungen betroffen. Unsere Sicherheit,unsere Stabilität und unser Wohlstand sind in Gefahr. Und doch wollen viele inunserem Land die Dramatik der Lage noch immer nicht erkennen. Es ist zu hoffen,dass die Sicherheitskonferenz viele in Deutschland aufrütteln wird, dass wirendlich über Strategien und Mittel reden, um mehr für unsere Sicherheit und dieStabilität weltweit zu tun. Denn die Entwicklungen lassen ein Abwarten undZugucken nicht mehr zu.Deswegen ist es gut, dass der französische Staatspräsident Macron undBundespräsident Steinmeier die beiden zentralen Reden in diesem Jahr haltenwerden. Präsident Macron hat immer wieder in der Vergangenheit betont, dassEuropa mehr für seine eigene Sicherheit tun müsse, mehr Handlungsfähigkeitzeigen müsste. Nicht zuletzt hat er den Partnern Frankreichs in Europa einenstrategischen Dialog angeboten, der auch die nukleare Abschreckung umfassensoll. Dieses Angebot ist wichtig und Deutschland sollte darauf eingehen. Docheiniges ist auch unklar geblieben an Macrons Angebot. Es ist zu hoffen, dass erin München deutlicher und klarer wird.Macrons Angebot zu mehr Zusammenarbeit und einem strategischen Dialog kommtsechs Jahre, nachdem der damalige Bundespräsident, der Außen- und dieVerteidigungsministerin auf der Konferenz in München forderten, Deutschlandmüsse endlich international Verantwortung übernehmen und in Krisen undKonflikten handeln. Bei kritischer Betrachtung muss man feststellen, dassDeutschland dieser Forderung noch immer nicht ausreichend nachkommt. Deswegenwird es sehr wichtig sein, dass Bundespräsident Steinmeier seine damaligeForderung wiederholt und die Dringlichkeit des Handelns und die Dramatik derLage deutlich macht."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4519543OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell