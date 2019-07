Wadephul: Selenskyj muss Ukraine konsequent reformieren

Berlin (ots) - Präsident hat dafür die Mehrheit im ParlamentAus der Parlamentswahl in der Ukraine ist die Partei "Diener desVolkes" des ukrainischen Staatspräsidenten Wolodymyr Selenskyj klarals Sieger hervorgegangen. Dazu erklärt der stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann David Wadephul:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gratuliert Präsident Selenskyj undseiner Partei 'Diener des Volkes' zu dem eindeutigen Wahlsieg. Damithat der Präsident auch im ukrainischen Parlament die Macht, um - wieversprochen - konsequent für mehr Rechtsstaatlichkeit, eineentschiedene Bekämpfung von Korruption und Vetternwirtschaft sowieeine bessere wirtschaftliche Entwicklung zu sorgen. Dies gilt auchfür den Fall, dass er nicht die absolute Mehrheit an Sitzen imParlament gewinnen und noch einen Koalitionspartner wie die Partei'Golos' (Stimme) um den Rocksänger Swjatoslaw Wakartschuk brauchensollte. Dringend müssen Präsident und Regierungsfraktion auch denEinfluss der Oligarchen auf die Politik eindämmen. Glaubwürdig wirddieses Unterfangen nur sein, wenn der Präsident eine klare undüberzeugende Trennlinie zu seinem Unterstützer, dem Oligarchen IgorKolomoisky, zieht.Für einen solchen Reformkurs hat der Präsident die starkeukrainische Zivilgesellschaft an seiner Seite. Auch Deutschland, dieEU und die internationalen Organisationen werden die Ukraineweiterhin bei ihren Reformanstrengungen und in ihrer Westorientierungunterstützen. Das sind bessere Voraussetzungen für einenkonsequenteren Reformkurs als bisher. Der Präsident und seineFraktion müssen diese Chance umgehend nutzen.Wir erwarten von Moskau die Bereitschaft, endlich die Beziehungenzur Ukraine zu verbessern. Der Versuch, auf den Wahlausgang Einflusszu nehmen und mittels einer starken russlandfreundlichen Parteiunklare Verhältnisse im ukrainischen Parlament zu schaffen, istgescheitert. Die russische Führung sollte das akzeptieren, zumalPräsident Selenskyj Russland die Hand ausgestreckt hat. Moskau solltejetzt zu echten Verhandlungen über die Umsetzung der MinskerVereinbarungen zurückkehren und all diejenigen Ukrainer freilassen,die widerrechtlich in Russland inhaftiert sind. Dazu gehören auch die24 im Asowschen Meer vor Monaten festgenommenen Seeleute."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell