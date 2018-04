Wadephul: SPD-Kritik an der Russland-Politik von Maas schadet Deutschlands Berechenbarkeit

Berlin (ots) - Basis für Beziehungen zu Moskau ist derKoalitionsvertragAußenminister Heiko Maas ist wiederholt aus den Reihen der SPD fürseine Russland-Politik kritisiert worden. Dazu erklärt derstellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, JohannDavid Wadephul:"Die wiederholte Kritik von SPD-Politikern, zuletzt vonMinisterpräsident Weil, an der Russland-Politik von Heiko Maasschadet dem Ansehen und der Handlungsfähigkeit des Außenministers undder Berechenbarkeit Deutschlands. Diese Kritik ist völlig unbegründet- und widerspricht nicht zuletzt dem Koalitionsvertrag. Denn es istKonsens zwischen den Koalitionspartnern, dass die Zusammenarbeit mitRussland für einen beständigen Frieden in Europa sowie zur Regelunginternationaler Krisen und Konflikte unerlässlich ist. Deshalb suchtdie Bundesregierung jede Gelegenheit zum Dialog und zur Verständigungmit Moskau.Allerdings war es Russland, das sich in den vergangenen Jahren ineine feindselige Position gegenüber seinen Nachbarn und dem Westengebracht hat. Russland hat durch sein völkerrechtswidriges Handeln inder Ukraine und in Syrien, durch Angriffe im Cyber-Raum undoffenkundig auch durch Mordanschläge in Großbritannien die gemeinsameRechts- und Vertrauensbasis verlassen. Darauf hat der Außenministerzu Recht hingewiesen.Die gesamte Bundesregierung und die sie tragendeCDU/CSU-Bundestagsfraktion machen Russland-Politik auf der Basis desKoalitionsvertrages. Alles andere wäre naiv und fahrlässig.Landespolitiker sollten dazu das Gespräch mit den Fachleuten ihrerPartei auf Bundesebene suchen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell