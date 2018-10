Wadephul: Opposition darf Mazedoniens NATO- und EU-Perspektive nicht blockieren

Berlin (ots) - Ein Scheitern der Namensänderung würde das Land auflange Zeit isolierenBei dem gestrigen Referendum in Mazedonien haben mehr als 91Prozent der Wähler für die Änderung des Staatsnamens in"Nord-Mazedonien" und damit zugleich für die weitere Nato- undEU-Perspektive ihres Landes gestimmt. Allerdings wurde daserforderliche Quorum von 50 Prozent Wahlbeteiligung nicht erreicht.Entscheidend wird deshalb die Abstimmung im Parlament sein. Dazuerklärt der stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann David Wadephul:"Mit über 91 Prozent der Ja-Stimmen haben die Wähler in Mazedonienein überwältigendes Votum für den europäischen Weg und die weitereEU- und NATO-Perspektive ihres Landes abgegeben. DieCDU/CSU-Bundestagsfraktion bedauert, dass nur rund 37 Prozent derWahlberechtigten an dem Referendum über die Namensänderungteilgenommen haben und damit das erforderliche Quorum nicht erreichtwurde.Allerdings ist das Referendum nicht bindend. Entscheidend ist,dass bei der erforderlichen Abstimmung im Parlament die notwendige2/3 Mehrheit für die Verfassungsänderung und die Namensänderungerreicht wird.Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert deshalb die mazedonischeOpposition nachdrücklich auf, bei der historisch wichtigen Abstimmungim Parlament der Verfassungsänderung und damit dem Weg ihres Landesin Richtung NATO und EU zuzustimmen. Sonst wäre sie politischverantwortlich dafür, dass für Mazedonien dieser Weg langfristigblockiert und damit das Land in Europa isoliert wäre. Das würdeebenso für die Möglichkeit gelten, ab Mitte nächsten JahresEU-Beitrittsverhandlungen zu beginnen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell