Wadephul: Neuer CDU-Chef muss integrieren können

Berlin (ots) - Der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Fraktion imBundestag, Johann Wadephul, hofft auf eine möglichst große Bandbreite anKandidaten für den CDU-Vorsitz.Er sagte im Inforadio vom rbb, "zu einer Wahl gehört auch eine Auswahl". Diemöglichen Kandidaten sollten sich außerdem bald öffentlich melden. "Die Parteimuss natürlich wissen, unter welchen Personen sie die Auswahl hat und diesesollen auch bitte miteinander diskutieren", so der CDU-Politiker.Die neue Person an der Spitze der Partei muss Wadephul zufolge vor allemintegrieren können, "in unsere Mitgliedschaft hinein, aber auch in unsereAnhängerschaft hinein." Es sei offenkundig, dass die CDU vor einer großenAufgabe stehe, einerseits in Städten wieder mehrheitsfähig zu sein, aberandererseits auch die "Stammwählerschaft im eher ländlichen Bereich" an sich zubinden.Beim früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz habe er Integrationskraftbisher "nicht als größte Stärke" erkannt, so Wadephul. "Ob er derjenige seinkann, der auch Jüngere, der auch Frauen und der auch ein städtisches Publikum anuns bindet, da würde ich schon ein Fragezeichen machen."