Wadephul: NATO-Partner sind keine Schmarotzer

Berlin (ots) - Bündnis zeigt sich beim Gipfel geschlossen -US-Kongress rückt Trump-Äußerungen zurechtDas zweitägige NATO-Gipfeltreffen in Brüssel geht am heutigenDonnerstag zu Ende. Zum Ergebnis erklärt der stellvertretendeVorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann David Wadephul:"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, dass die NATO ihrerichtungsweisende Gipfel-Erklärung einvernehmlich beschlossen hat.Die NATO hat sich damit als entscheidungs- und handlungsfähigerwiesen. Sie kann und muss sich nun wieder auf die Bewältigung dergroßen sicherheitspolitischen Aufgaben und Herausforderungenkonzentrieren, wie sie sie in ihrer Abschlusserklärung beschreibt,statt in einer lähmenden Selbstbefassung zu verharren.Diese Selbstbefassung ist nicht zuletzt auf US-Präsident Trumpzurückzuführen, der den Europäern mangelndes Engagement für dasBündnis vorgeworfen hat. EU- und NATO-Partner sind aber keineSchmarotzer, die die USA ausnutzen würden, sondern haben mit zu demweltpolitischen Status der USA beigetragen. Und die NATO dientamerikanischen Sicherheitsinteressen genauso wie sie europäischenSicherheitsinteressen dient. Die USA ihrerseits haben in derVergangenheit durch einen integrativen Führungsstil den Westen starkgemacht. Diesen Weg sollten sie fortsetzen.Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass Republikaner undDemokraten im US-Kongress sich in großer Geschlossenheit eindeutigund klar zum NATO-Bündnis bekannt haben. Das ist eine wichtigeAnerkennung der Leistungen der Europäer und ihrer Bedeutung für diegemeinsame Sicherheit. Dies rückt zudem die gestrigen Äußerungen desamerikanischen Präsidenten zurecht.Klar ist, dass Deutschland für den Erfolg und den Zusammenhalt desWestens seinen Beitrag leisten muss und wird. Dazu gehört zwingenddie Erfüllung aller Vereinbarungen im Rahmen der NATO. In Brüsselsind hierzu bekräftigende und weiterführende Beschlüsse gefasstworden. Die deutschen Verteidigungsausgaben müssen daher kräftigersteigen als bisher geplant. Bis zum Ende der Legislaturperiodesollten 1,5 Prozent des BIP erreicht werden. Nur dann ist esüberhaupt realistisch, sich dem in Brüssel erneut bekräftigten Zielvon zwei Prozent im Jahre 2024 anzunähern. Vier Prozent - eine Zahl,die US-Präsident Trump ins Spiel gebracht hat - sind weder politischdurchsetzbar noch sicherheitspolitisch geboten.Bedauerlicherweise erweckte der US-Präsident den Eindruck, alsfühlte er sich nicht von Partnern und Freunden, sondern von Gegnernumgeben. Trumps Äußerungen sind in Stil und Form sehr irritierend undin der Sache falsch. Wer gegen unseren Wunsch die unkonditionierteWiederaufnahme Russlands in die G7 fordert, sollte uns nichtAbhängigkeit von diesem Land vorwerfen.Präsident Trump sollte sich im Klaren darüber sein, dass derNATO-Gipfel ein Treffen unter Freunden ist. Das Treffen mit dempotenziellen Gegner des Bündnisses kommt erst noch am kommendenMontag in Helsinki."