Wadephul: Guter Schritt auf dem Weg zu einem Frieden in der Ostukraine

Berlin (ots) - Ergebnis des Pariser Gipfels kein Anlass zur Aufhebung derSanktionen gegen RusslandIm Konflikt um die Ostukraine hat der Gipfel im Normandie-Format am Montagabendweitere Fortschritte erbracht. Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann David Wadephul:"Das Ergebnis von Paris ist ein guter Schritt voran auf dem mühsamen Weg derUmsetzung der Minsker Vereinbarungen. Jetzt müssen die Absprachen von Parisumgehend und nachhaltig umgesetzt werden. Zu der äußert schwierigen Frage, wiedie Lokalwahlen im Donbass sicher, fair und frei durchgeführt werden können,konnten keine Fortschritte erzielt werden. Das allerdings ist dieSchlüsselfrage, ebenso wie die Frage der Überwachung der Grenze zu Russland vonSeiten der Ukraine, die jetzt mit Nachdruck angegangen werden müssen.Mit diesem Ergebnis hat Russland signalisiert, dass es an der weiteren Umsetzungder Minsker Vereinbarungen interessiert ist. Dennoch dürfen wir uns keineIllusionen machen. Russland versucht auch, Fakten gegen die Ukraine zu schaffen.Das zeigt sich beispielsweise an der Tatsache, dass Russland inzwischen rund125.000 Pässe an die Bewohner des Donbass verteilt hat. Das widerspricht demGeist der Minsker Vereinbarungen deutlich und erschwert weitere Fortschritte.Auch aus diesem Grund gibt das Ergebnis von Paris keinen Anlass, die gegenRussland verhängten Sanktionen zu reduzieren oder gar aufzuheben. Es ist anRussland, mit einem grundsätzlichen Kurswechsel gegenüber der Ukraine dafür denWeg freizumachen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4463872OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell