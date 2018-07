Wadephul: Forderung nach fairem Lastenausgleich in der NATO ist berechtigt

Berlin (ots) - Verteidigungsausgaben müssen stetig steigenIm Vorfeld des NATO-Gipfels Mitte nächster Woche gerät die Frageeiner fairen Lastenteilung in der Allianz wieder in den Fokus. Dazuerklärt der stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann David Wadephul:"Die USA haben schon unter der Regierung von Präsident Obama immerwieder darauf gedrängt, dass die europäischen NATO-Staaten mehr imBündnis leisten müssten. Auch wenn der Ton des derzeitigenPräsidenten Trump etwas verstört: Diese Forderung nach einem fairenLastenausgleich in der NATO war und ist berechtigt.Deutschland bemüht sich zusammen mit den anderen europäischenNATO-Staaten sehr intensiv, mehr im Bündnis zu leisten. Das gebietetschon unser eigenes sicherheitspolitisches Interesse. Und unserEngagement ist jetzt schon groß: So ist Deutschland zweitgrößterTruppensteller der NATO-Mission in Afghanistan. Ebenso beteiligt sichdie Bundeswehr zusammen mit anderen europäischen NATO-Partnernintensiv bei den Rückversicherungsmaßnahmen auf dem Territoriumunserer baltischen Verbündeten.Doch klar ist auch: Noch besteht erheblicher Nachholbedarf - vorallem bei den Verteidigungsausgaben. Der Koalitionsvertrag enthältdeswegen ganz zu Recht ein grundsätzliches Bekenntnis zumZwei-Prozent-Ziel von Wales. Die derzeitige mittelfristigeFinanzplanung für den Verteidigungshaushalt bis 2022 kommt dem jedochnoch nicht nach. Hier muss deutlich nachgelegt werden: Das erfordernunsere Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit im Bündnis. Vor allemaber: Die Bundeswehr braucht jeden zusätzlichen Euro, um ihrenungeheuren Investitionsbedarf zu decken. Wir halten es darum fürnötig, die Verteidigungsausgaben so zügig wie möglich auf zweiProzent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell