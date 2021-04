Wadephul: Bundeswehr-Einsatz in Mali wird deutlich ausgeweitet

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der Ausbildungsmission der Europäischen Union in Mali (EUTM) soll deutlich ausgeweitet werden: von jetzt maximal 350 auf 600 Soldaten. Das sagte Unionsfraktionsvize Johann Wadephul dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Der Schwerpunkt des sicherheitspolitischen Engagements der Bundeswehr verlagere sich in rasantem Tempo von Afghanistan in Richtung Sahelzone, sagte der CDU-Politiker.

"Wir erweitern die EUTM-Mission auf 600 Soldaten und errichten ein Ausbildungslager, in dem Soldaten für Kampfeinsätze ausgebildet werden - und zwar nicht nur Soldaten aus Mali, sondern auch aus Nachbarländern. Wir kommen damit einer dringenden französischen Forderung nach, hier größere Beiträge zu leisten", so Wadephul. Er fügte hinzu: "Der Einsatz wird damit gefährlicher. Aber er muss auch effektiver werden." Das neue Mandat werde am Mittwoch ins Kabinett und anschließend zur Beratung und Beschlussfassung in den Bundestag eingebracht. Beim zweiten Mandat der Bundeswehr in Mali namens Minusma ändert sich demzufolge nichts. Hier soll die Obergrenze bei 1.100 Soldaten bleiben.

