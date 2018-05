Wadephul: Atomabkommen muss auch ohne die USA erhalten werden

Berlin (ots) - Trotz US-Entscheidung muss Iran eine konstruktiveRolle in der Region einnehmenDer amerikanische Präsident Donald Trump hat am gestrigen Dienstagdie Wiedereinführung von Sanktionen gegen Iran beschlossen und denRückzug der USA aus dem iranischen Atomabkommen verkündet. Dazuerklärt der stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann David Wadephul:"Die Entscheidung des US-Präsidenten ist ein falscher Schritt. Siebedeutet einen herben Rückschlag für die diplomatischen Bemühungenzur Stabilisierung des Nahen und Mittleren Ostens. Es ist die bittereErkenntnis, dass unter Präsident Trump die USA als Führungsnationeiner multilateralen Weltordnung ausfallen. Wir bedauern, dassPräsident Trump trotz der Ersuchen seiner wichtigsten europäischenBündnispartner, an dem Atomabkommen festzuhalten, zu dieserEntscheidung gekommen ist. Der Rückzug daraus ist eine zusätzlicheBelastung für die transatlantischen Beziehungen und ein erheblicherVertrauensverlust, was die Bedeutung multilateraler Abkommen angeht.Der einseitige Rückzug fördert die Gefahr einer weiterenProliferation und gefährdet die Chancen, mit Nordkorea zu einerEinigung über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zugelangen.Das Abkommen hat zwar Schwachstellen, aber es funktioniert.Bessere diplomatische Lösungen zur Vermeidung einer nuklearenAufrüstung Irans gibt es derzeit nicht. Es ist in unserem gemeinsamenInteresse, dass Iran atomwaffenfrei bleibt.Jetzt geht es darum, wie das Abkommen ohne die USA erhalten werdenkann. Als europäische Vertragspartner werden wir klar zumAtomabkommen stehen und unsere europäischen Interessen schützen. DasAbkommen muss bestehen und wirksam bleiben. Wir werden uns an dieselbst gesetzten Auflagen des Abkommens halten, sofern auch Iranweiterhin seine Auflagen strikt einhält. Die iranische Regierung musswissen, dass die EU nur dann ein Partner sein wird, wenn Iran einekonstruktive Rolle in der Region einnimmt. Neben der Einhaltung desAtomabkommens muss Iran seine destabilisierenden Aktivitäten in derRegion beenden und sein ballistisches Raketenprogramm zurückfahren.Europa war dem US-Präsidenten in diesen Punkten in den vergangenenWochen weit entgegengekommen. Wir wollen auch weiterhin gangbareKompromisse mit den Vereinigten Staaten finden. Daher müssen die USAnach dieser Entscheidung jetzt aufzeigen, was ihr diplomatischer PlanB ist."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell