Wadenkrampf? Nein, danke! - Vorbeuge-Tipps für den Alltag (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wie aus heiterem Himmel, ohne jegliche Vorwarnung ist er plötzlichda und verursacht höllische Schmerzen: der Wadenkrampf. Garantiertjeder von uns hatte schon mal einen: beim Sport, beim Spazierengehenoder - und das ist ganz besonders fies - mitten in der Nacht imTiefschlaf. Oliver Heinze hat sich mal schlau gemacht, was Sievorbeugend gegen Wadenkrämpfe machen können.Sprecher: Dass selbst gut trainierte Profi- und Freizeitsportleröfter mal schmerzhafte Wadenkrämpfe bekommen, ist für dieSportmedizinerin Stefanie Mollnhauer kein Wunder:O-Ton 1 (Stefanie Mollnhauer, 0:27 Min.): "Das liegt daran, dasseigentlich gut trainierte Sportler besonders stark schwitzen, das istauch ein Vorteil für die Kühlung. Das führt aber wiederum dazu, dasssie quasi in einen akuten Magnesium-, Kochsalz- oder auchFlüssigkeitsmangel kommen können. Das heißt, der Elektrolythaushaltgerät durcheinander - und das führt dann wiederum zu einerFunktionsstörung in der Muskelanspannung, aber auch vor allem derMuskelentspannung. Und diese fehlende Muskelentspannung sind dannquasi diese Krämpfe."Sprecher: Jede Menge gute Gründe gibt's auch für nächtlicheKrampf-Attacken.O-Ton 2 (Stefanie Mollnhauer, 0:23 Min.): "Ganz banal eigentlicheine ungünstige Schlafposition. Gerade im Hotel hat man manchmal jaso eingeschlagene Decken oder man hat eine alte und überhaupt nichtpassende Matratze. Außerdem regeneriert der Körper nachts. Das heißt,er erholt sich, baut Zellen, also auch Nervenzellen auf und um - unddabei wird viel Magnesium verbraucht. Und wenn man jetzt eh´ schonknapp von der Magnesiumversorgung ist, kann das auch zu diesenKrämpfen führen."Sprecher: Egal, ob nun begeisterter Sportler oder hartnäckigerSportmuffel: Wer Wadenkrämpfen vorbeugen will, sollte vor allemdarauf achten...O-Ton 3 (Stefanie Mollnhauer, 0:39 Min.): "...regelmäßig seinen'Magnesium-Speicher' wieder aufzufüllen. Das geht natürlich zum einenmit magnesiumreichen Lebensmitteln, wie zum BeispielVollkornprodukten, Nüssen oder auch Mineralwässern. Meistens reichtdas aber nicht aus. Deshalb ist es bei Bedarf sinnvoll, täglich noch300 bis 400 Milligramm Magnesium zu sich zu nehmen. Und das am bestendann in Form eines Magnesiumcitrats. Das ist nämlichkörperfreundlich, gut verträglich und wird vor allen Dingen auchschnell aktiv. Wer jetzt keine Tabletten schlucken möchte, kann dasauch als Trink- oder Direktgranulat zu sich nehmen, zum Beispiel alsMagnesium-Diasporal 400 aus der Apotheke."Abmoderationsvorschlag:Sie haben es gehört: Füllen Sie einfach regelmäßig Ihren"Magenesium-Speicher" auf, wenn Sie keinen Bock mehr auf dieplötzlich auftretenden und sehr schmerzhaften Wadenkrämpfe beim Sportoder beim Schlafen haben.