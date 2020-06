Waddell & Reed: Das sind interessante Neuigkeiten!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Waddell & Reed, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.06.2020, 03:53 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 15.38 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Waddell & Reed entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Derzeit schüttet Waddell & Reed höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 1,72 Prozentpunkte (6,88 % gegenüber 5,15 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Waddell & Reed als "Sell"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 4 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Waddell & Reed vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 13,2 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -14,17 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 15,38 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Waddell & Reed-Aktie ein Durchschnitt von 15,22 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,38 USD (+1,05 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 13,01 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+18,22 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Waddell & Reed ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Waddell & Reed erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.