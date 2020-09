Waddell & Reed: Wer hätte das für möglich gehalten?

An der Heimatbörse New York notiert Waddell & Reed per 22.09.2020, 20:40 Uhr bei 14.72 USD. Waddell & Reed zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Nach einem bewährten Schema haben wir Waddell & Reed auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Waddell & Reed beträgt bezogen auf das Kursniveau 6,78 Prozent und liegt mit 1,28 Prozent über dem Mittelwert (5,5) für diese Aktie. Waddell & Reed bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Waddell & Reed als "Sell"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 0 Hold, 3 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Waddell & Reed vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 13,67 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -11,83 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 15,5 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Waddell & Reed mit einer Rendite von -7,74 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,86 Prozent. Auch hier liegt Waddell & Reed mit 12,6 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

