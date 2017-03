Wacker macht bei Tochter Siltronic Kasse - Will Großaktionär bleiben

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie will seine Beteiligung an der börsennotierten Tochter Siltronic reduzieren - aber Großaktionär bleiben.



Dazu sei nach Börsenschluss ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren gestartet worden, teilte Wacker am Dienstag in München mit. Preisfestsetzung und Zuteilung sind für den 15. März vorgesehen. "Der Aktienkurs von Siltronic ist in den letzten zwölf Monaten stark gestiegen und notiert erheblich über dem Emissionspreis von 30 Euro zum Börsengang im Juni 2015", sagte Rudolf Staudigl, Vorstandschef von Wacker. Es eröffne sich deshalb die Gelegenheit, die Beteiligung an Wacker deutlich abzubauen. Am Donnerstag lag der Schlusskurs von Siltronic bei 59,01 Euro.

Von wie vielen Anteilen sich Wacker trennen will, dazu schwieg sich das Unternehmen aus. Allerdings wolle Wacker mit einem Anteil von über 30 Prozent weiter ein wesentlicher Aktionär an dem Hersteller von Wafern, die die Basis von Computerchips bilden, bleiben. Gegenwärtig hält Wacker 51,8 Prozent der Aktien. Auf der Handelsplattform Tradegate reagierten die Anteile von Siltronic zum Xetra-Schluss mit Abschlägen von fast zweieinhalb Prozent auf die Wacker-Ankündigung./fbr/edh