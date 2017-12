Wacker Neuson: Vielversprechender Jahresauftakt!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Neuson":

Liebe Leser,

der Jahresauftakt verlief für Wacker vielversprechend. Die Stimmung war bei vielen Kunden positiv. So erreichte der Umsatz einen neuen Rekordwert für das 1. Quartal. Er stieg um 7% auf 338,5 Mio €. In Europa, wo der Konzern mit 73% den größten Anteil seines Geschäfts tätigt, legte der Umsatz um 9% zu. Sehr gut liefen die Geschäfte in Deutschland und Frankreich. Mit einem hohen zweistelligen Wachstum meldete sich auch das europäische Geschäft mit Großkunden zurück.

Das Geschäft in Südamerika zeigte sich belebt

Zudem machte sich nach den starken Rückgängen in den Vorjahren die Erholung in der Landwirtschaft durch hohe Auftragseingänge für Maschinen der Marken Weidemann und Kramer bemerkbar. Noch stärker als in Europa legte Wacker mit 13% in der Region Americas zu. Während die Nachfrage der Öl- und Gasindustrie in Nordamerika weiterhin schwach war, profitierte Wacker von einer höheren Nachfrage vor allem aus der Bauwirtschaft. Nach Problemen mit dem Kompaktlader-Anlauf, konnten diese wieder zum Wachstum in der Region beitragen.

Auch das Geschäft in Südamerika zeigte sich belebt. Die OEM-Partnerschaft mit dem brasilianischen Hersteller für Baggerlader Randon verstärkt die Produktpalette für Lateinamerika. Das operative Ergebnis (EBIT) sank um 18,3% auf 14,3 Mio €, was einer EBIT-Marge von 4,2% entspricht. Der Rückgang ist nicht auf das operative Geschäft, sondern auf einmalige Sondereffekte zurückzuführen. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich auf 4,8%.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.