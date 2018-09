Wacker Neuson: Dieser Deal kann enorm wichtig werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Neuson":

Die neue Börsenwoche fing für den Münchner Baumaschinenhersteller Wacker Neuson sehr erfreulich an. Denn man konnte dem Markt melden, dass man mit dem amerikanischen Konkurrenten Deere eine neue Kooperation eingeht. Dies betrifft vor allem den Bereich der Mini- und Kompaktbagger. Gemeinsam will man in verschiedenen aussichtsreichen Märkten zusammenarbeiten, zum Anfang in China, Australien und anderen südostasiatischen Ländern.

Wacker Neuson bekommt starken Partner!

Ein Beitrag von Carsten Müller.