Wacker Neuson Aktie: Umsatzwachstum in allen Regionen und Sparten

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Neuson":

Wacker Neuson ist im 1. Quartal mit einem Umsatzplus von 9,5% auf 370 Mio € erfolgreich in das Jahr 2018 gestartet. Der Umsatz stieg in allen Regionen und Sparten. Treiber waren die hohe Nachfrage aus der europäischen und nordamerikanischen Baubranche sowie die guten Entwicklungen der Marken Weidemann und Kramer in der Landwirtschaft. Währungsbereinigt lag das Umsatzplus sogar bei 14%. Stark entwickelte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.