Wacker Neuson-Aktie: Nicht vergessen!

Fehlendes Material und Produktionsunterbrechungen bremsten das Wachstum. Das operative Ergebnis (EBIT) konnte auf 44,7 Mio € fast verdoppelt werden. Besonders dynamisch zeigte sich die Geschäftsentwicklung in den Regionen Europa und Americas, wo der Konzern jeweils zweistellig zulegen konnte. In Europa, das 79% des Umsatzes ausmacht, lag der Umsatz bei 362,2 Mio €, ein Plus von 16,8%. In der Sparte Baugeräte erwies ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Wacker Neuson



mehr >