Wacker Neuson Aktie KAUFEN. „Aktien Spezialwerte“ legt sich fest: Unter 20,00 EUR einsteigen. Gastbeitrag.

Gerne bieten wir unseren Lesern Gastbeiträge von Börsendiensten, die anders als das nwm konkrete Handelsempfehlungen und Monitoring der eingegangenen Positonen bieten. Hier möchten wir heute mit einem Gast-Beitrag des „Aktien Spezialwerte“-Börsenbriefs über die Wacker Neuson Aktie (ISIN:DE000WACK012), wie versprochen, im wöchentlichen Rhythmus Beiträge der „Aktien-Spezialwerte“ veröffentlichen. Um Ihnen die Gelegenheit zu bieten, die Herangehensweise, Strategie und Ausrichtung dieses Services kennenzulernen. Später werden wir den Service ausführlicher vorstellen, nur soviel vorab: Seit Anfang 2009 liegt die „mit ruhiger Hand ohne hektisches Hin-und-Her“ erzielte Gesamtperformance des Aktien-Spezialwerte-Börsenbriefs Ende 2021 bei +2.346%, woraus sich eine annualisierte Durchschnittsrendite von +27,9% pro Jahr und damit eine erhebliche Outperformance ergibt. Nun zum zweiten Gastbeitrag (letzte Woche ging es um Allgeier) :

Wacker Neuson hebt Dividende um 50% an

Wacker Neuson hat mit einem hohen Dividendenvorschlag überrascht. Auf Basis des in 2021 erzielten Umsatzes von 1.866 Mio. Euro (Vorjahr: 1.616 Mio.), des EBIT von 193,0 Mio. Euro (Vorjahr: 75,5 Mio.) und des Ergebnisses je Aktie von 1,99 Euro (Vorjahr: 0,20) soll in der Hauptversammlung am 3. Juni 2022 eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,60) beschlossen werden. Der deutlich über den vorherigen Markterwartungen liegende Dividendenvorschlag entspricht einer Ausschüttungs­quote von 45,2%.

Die künftige Dividendenpolitik sieht zudem eine Ausschüttungsquote von 40% bis 60% vor, womit Aktionäre auch in Zukunft gute Dividenden erwarten können. Gelänge es beispielsweise, die 2022er Guidance in Höhe von Umsätzen in der Spanne 1,9 Mrd. bis 2,1 Mrd Euro bei einer EBIT-Marge zwischen 9,0% und 10,5% zu erreichen und für 2023 wie anvisiert ein weiteres Umsatzwachstum „bei gleichbleibender oder leicht steigender Profitabilität“ zu erzielen, so würden wir damit rechnen, dass die Dividenden auf 1,00 Euro (für das Geschäftsjahr 2022) sowie 1,10 Euro (für das Geschäftsjahr 2023) je Aktie anziehen.

UND GEFALLEN IHNEN BIS HIERHIN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN „Aktien Spezialwerte“ – Börsen-BRIEF? Wir werden Ihnen in den nächsten Wochen jeweils eine Leseprobe aus der aktuellen Ausgabe präsentieren und wenn es ihnen gefällt:

„Wacker Neuson Aktie kaufen“ macht Appetit auf mehr? Jetzt Jahres-Abo des Aktien Spezialwerte -Börsenbriefs abschliessen. Gutscheincode NWM05 spart 5%. UND als Nebenwerte Magazin Leser erhalten Sie 5 % Rabatt, wenn Sie bei Bestellung den Gutscheincode: NWM05 verwenden! Und weiter mit dem Gastbeitrag:



Laut Informationen aus dem Geschäftsbericht scheint das direkte Russland-Ukraine-Exposure doch eher begrenzt zu sein. Per Stand 31. Dezember 2021 bestanden bei der russischen Ver­triebsgesellschaft lediglich Vorratsvermögen in Höhe von 5,2 Mio. Euro sowie Forderungen in Höhe von 2,4 Mio. Euro. Die Analysten von Warburg erwarten, dass Wacker Neuson die in­flationären Trends auf der Kostenseite mit der eigenen Preisset­zungsmacht kontern kann und sehen das Kursziel der weiterhin als kaufenswert eingestuften Aktie bei 31 Euro (zuvor: 32 Euro), was nahe an unserem unveränderten Kursziel von 29 Euro liegt. Wacker Neuson ist mit einem 2021er KGV von 9,8 weiterhin günstig gepreist und dürfte künftig insbesondere für Dividen­denfreunde noch attraktiver werden.

Wir sehen die mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4,6% ausgestattete Aktie unter 20 Euro als Kauf.



Wacker Neuson SE | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de