Wacker Neuson Aktie: Interessanter Verkauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Neuson":

Ob die Neuigkeit vom Freitag bei Wacker Neuson der Grund dafür war, dass die Aktie an dem Tag unter Druck geriet? Ich weise darauf, dass ich bei Wacker Neuson investiert bin. Um was es in der besagten Nachricht ging: Wacker Neuson teilte mit, das Geschäftsfeld mit sogenannten Flügelglättern verkauft zu haben. Flügelglätter, was sind das für Geräte? Sie sind auch unter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung