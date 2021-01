Wacker Chemie: Das war der Ausbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Am 08. Dezember hatten wir im Express-Service eine Trading-Chance mit Wacker Chemie ISIN: DE000WCH8881 genannt. Der Artikel dazu wurde mit folgendem Titel veröffentlicht: „Wacker Chemie: Das Zauberwort heißt „CureVac“!“ Unser Einstiegskurs wurde am nächsten Tag übersprungen und danach ging es im Zick-Zack-Kurs bis auf 122,85 Euro nach oben. Einige Tage verweilte das Papier im Abwarten-Modus und am Donnerstag gelang der Ausbruch. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung