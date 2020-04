Wacker Chemie traut sich wegen Corona-Krise keinen Jahresausblick mehr zu

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie traut sich wegen der globalen Belastungen infolge der Corona-Krise keine Prognose mehr für das laufende Jahr zu.



Gegenwärtig ist nicht verlässlich abzusehen, wie lange und wie stark die weltweit getroffenen staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung das Geschäft beeinträchtigen werden, hieß es in einer am Donnerstag in München veröffentlichten Mitteilung. Daher werde bis auf weiteres auf eine entsprechende Prognose verzichtet.

Mitte März hatte Wacker noch einen Ausblick explizit ohne die Virus-Folgen gegeben, aber auch darauf hingewiesen, dass die Corona-Pandemie das Konzernergebnis 2020 um mehr als 100 Millionen Euro schmälern könnte./mis/jha/