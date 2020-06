Wacker Chemie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Für die Aktie Wacker Chemie aus dem Segment "Spezialchemikalien" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 23.06.2020, 04:25 Uhr, ein Kurs von 63.49 EUR geführt.

Wie Wacker Chemie derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Wacker Chemie beläuft sich mittlerweile auf 61,23 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 63,49 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,69 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 54,97 EUR. Somit ist die Aktie mit +15,5 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Wacker Chemie erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,17 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um -10,43 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +1,26 Prozent im Branchenvergleich für Wacker Chemie bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -10,43 Prozent im letzten Jahr. Wacker Chemie lag 1,26 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Wacker Chemie führt bei einem Niveau von 40,82 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 30,43 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".