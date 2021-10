Wacker Chemie: Zukauf in China

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Das weltweit tätige Chemieunternehmen Wacker Chemie hat sich mit 60 Prozent an dem Spezial-Silanhersteller SICO Performance Material Co. Ltd aus China beteiligt. Damit stärkt das Unternehmen nochmals seine Position im Silicon-Geschäft.

Nach Unternehmensangaben liegt der Kaufpreis für das 60-Prozent-Paket bei 120 Mio. Euro. Der Vollzug der Transaktion wird nach Erteilung der erforderlichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen im Laufe des ersten Halbjahres ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



