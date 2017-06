Wacker Chemie: Verjüngungskur direkt an der sprudelnden Quelle!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

der 2005 ins Leben gerufene High-Tech-Gründerfonds (kurz: HTGF) unterstützt die Frühfinanzierung im Bereich der Technologie-Unternehmen in Deutschland. Im Mittelpunkt der Initiative stehen junge Technologie-Start-ups, welche mit innovativen Geschäftsideen punkten können. Der Fonds setzt sich aus drei Teilen zusammen und verfügt über ein Gesamtvolumen von rund 875 Millionen Euro.

Wacker beteiligt sich am HTGF III

Wie nun einer Pressemitteilung des Chemiekonzerns Wacker Chemie zu entnehmen ist, wird sich das Unternehmen an der dritten Auflage des Gründerfonds beteiligen (HTGF III). Die dritte Version des Fonds wird – wie die anderen beiden – hauptsächlich durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie die staatliche KfW-Bankengruppe finanziell gestemmt. Neben jenen staatlichen Stellen sind auch bekannte Wirtschaftsunternehmen wie Drillisch, SAP, BASF oder Bosch an der Basisfinanzierung beteiligt.

Das richtige Projekt zur richtigen Zeit

Ab Herbst 2017 soll auch Wacker laut eigenen Angaben zu jenem Kreis gehören. Die Beteiligung soll als „weiterer systematischer Baustein in der Zusammenarbeit von WACKER mit Start-ups und innovativen Unternehmen“ dienen, so heißt es in der Pressemitteilung weiter. Rudolf Staudigl, Vorstandsvorsitzender bei Wacker, brachte das Ganze auf den Punkt: „Denn nur eine gute Idee zu haben, ist nicht genug: Das richtige Projekt muss zur richtigen Zeit mit den richtigen Ressourcen ausgestattet werden.“

Die sprudelnde Quelle der neuen Technologien

Für Wacker bietet die Beteiligung am Gründerfonds lukrative Möglichkeiten. Denn: Mit der Bindung an junge, innovative sowie vielversprechende Unternehmen etabliert man sich direkt an der sprudelnden Quelle der neuen Technologien.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.