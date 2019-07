Wacker Chemie: Die Käufer verschieben den Trendbruch

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Erneut ist die Aktie der Wacker Chemie in den vergangenen Tagen an der 50-Tagelinie und am mittelfristigen Abwärtstrend gescheitert. Der von den Anlegern seit Monaten erhoffte Trendbruch lässt damit weiter auf sich warten und wurde zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben.

Noch nicht gebrochen ist jedoch auch der kurzfristige Aufwärtstrend, der sich seit dem Tief vom 9. Juli bei 61,56 Euro



