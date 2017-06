Wacker Chemie: Hopp oder Topp!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

mit einem Minus von mehr als 4% ist die Aktie der Wacker Chemie AG heute der Topverlierer im MDAX. Grund für den heutigen Abverkauf ist dabei in erster Linie eine Verkaufsempfehlung durch die Analysten der Schweizer Großbank UBS mit Kursziel 81 Euro. Doch ist diese wirklich angebracht?

Die Nummer 3 unter den deutschen Chemiekonzernen

Hinter Bayer und BASF ist Wacker Chemie die Nummer 3 unter den deutschen Chemiekonzernen. Wobei Bayer nach der Übernahme von Monsanto zukünftig ja einen etwas anderen Weg (Stichwort: grüne Biotechnologie) einschlagen möchte. Die Besonderheit des Geschäftsmodells der Wacker Chemie ist dabei, dass man – anders als Bayer (wegen der Kunststoffsparte) und BASF (Wintershall) – relativ unabhängig vom Ölpreis agiert. So sind Ethen und Silicium die beiden wichtigsten Rohstoffe für Wacker Chemie.

Daher war es in der Vergangenheit durchaus so, dass die Aktie sich relativ unabhängig vom Ölpreis zeigte. Wichtiger für Wacker Chemie waren die Subventionen für regenerative Energien, allen voran die Solarenergie. Denn mit seinen Produkten wie bspw. dem Solarsilizium belieferte Wacker Chemie etliche nationale und internationale Solarzellen-Hersteller und tut das bis heute. Insofern kein Wunder, dass die Aktie relativ stark an der Entwicklung des Solarmarktes hing und bis heute hängt.

Tochter Siltronic wird Star im TecDAX

Das Problem, das Wacker Chemie in der Vergangenheit hatte, war: Solange es im Bereich der Solarenergie rund lief, lief es auch bei der Aktie rund. Gab es jedoch im Solarmarkt eine Krise, so kriselte es auch bei Wacker Chemie. Um sich daher ein wenig unabhängiger von diesen typischen Boom-and-Bust-Zyklen zu machen, hat man inzwischen die Solarsilizium-Tochter Siltronic als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert und an die Börse gebracht. Allerdings hält man immer noch knapp 31% des Aktienkapitals an der Tochtergesellschaft, die sich inzwischen zu einem Star im TecDAX entwickelt hat.

Dies war allerdings nicht immer so. Zunächst brach die Aktie auf unter 12 Euro ein, ehe sie auf inzwischen über 80 Euro steigen konnte. Typischer Boom-and-Bust-Zyklus eben! Dabei sind die Kursgewinne von Siltronic zuletzt an der Muttergesellschaft Wacker Chemie weitestgehend vorbeigegangen. Heute nun grätschen auch noch die Analysten der UBS dazwischen und setzen die Aktie mit einer Verkaufsempfehlung unter Druck. Meiner Meinung nach ist dies nicht ganz nachzuvollziehen. Entsprechend halte ich es für durchaus realistisch, dass die Aktie schon bald wieder in Richtung der 100-Euro-Marke laufen könnte.

Ein Beitrag von Sascha Huber.