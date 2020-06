Wacker Chemie: Gibt es eine Trading-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Der charttechnische Widerstand bei 65,00 Euro könnte jetzt eine entscheidende Rolle bei Wacker Chemie ISIN: DE000WCH8881 spielen. Nach dem Hoch bei 65,84 Euro gab es einen Rücksetzer bis 63,80 Euro und jetzt wird es spannend ob es wieder in Richtung Norden geht. Sollte die Unterstützung nach unten durchbrochen werden, kann es massive Kursverluste geben, was eine Trading-Chance in beide Richtungen aufzeigt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



