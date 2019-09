Wacker Chemie-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

In einem verbesserten Gesamtmarkt konnte sich die Aktie von Wacker Chemie von Mitte August bis Mitte September etwas nach oben arbeiten, doch seit nunmehr zwei Wochen bestimmen die Bären wieder das Geschehen. Nach neun Verlusttagen in Folge fiel der Kurs am Donnerstag bis auf 59,12 Euro zurück. Dies war der tiefste Stand seit über 3 ½ Jahren. Nun sollten die Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



