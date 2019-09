Wacker Chemie-Aktie: Was ist denn da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Die Aktie des Münchener Chemiekonzerns Wacker Chemie hat in den letzten Tagen in einem anziehenden Markt wieder etwas zulegen können. Auch an diesem Donnerstag bestimmen die Käufer das Geschehen, es geht um mehr als 3 Prozent aufwärts. Durch den Kursanstieg hat sich das Chartbild aufgehellt, da den Anlegern Ende August der Ausbruch aus dem seit August 2018 bestehenden Abwärtstrend gelungen ist. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



