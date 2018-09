Wacker Chemie-Aktie: Unter Druck trotz guter Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

Die Aktien des Chemieunternehmens Wacker stehen aktuell gehörig unter Druck. Im Laufe des Mittwochs rauschten die Papiere noch einmal um rund acht Prozent auf etwa 111 Euro in den Keller. Dadurch haben die Aktien in den vergangenen Wochen den kompletten Jahresgewinn wieder abgegeben. Die Strategie des Unternehmens mit Hauptsitz in München ist nun, mit guten Nachrichten dagegenzuhalten. Und die gibt es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.