Wacker Chemie Aktie: Schöner Slogan?

In den vergangenen Wochen war es eher ruhig, was Meldungen von der Investor Relations-Abteilung von Wacker Chemie betraf. Die eigentlich für den 20. Mai anvisierte Hauptversammlung soll nun voraussichtlich am 4. August stattfinden, und zwar als virtuelle Veranstaltung. Auf der Internetseite des Unternehmens findet sich eine aus Aktionärssicht ganz interessante Datei zu einem „Capital Market Day“, der vorigen Monat (16. Juni ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



